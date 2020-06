Unbekannte sprengen Geldautomat in Polch

Polizeifahrzeuge stehen mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Polch Unbekannte haben in Polch (Kreis Mayen-Koblenz) einen Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt. Zeugen haben nach der Explosion am frühen Mittwochmorgen ein dunkles Auto beobachtet, das vom Tatort geflüchtet sein soll, wie die Polizei mitteilte.

