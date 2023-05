Kriminalität Unbekannte scheitern mit mehreren Betrugsanrufen

Ludwigshafen · Unbekannte sind mit mehreren Betrugsanrufen nach Angaben der Polizei in Ludwigshafen gescheitert. In einem Fall hatten falsche Polizeibeamte von einer 82 Jahre alten Frau gefordert, eine Kaution für ihre angeblich verunglückte Enkelin zu zahlen, wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Donnerstag mitteilte.

25.05.2023, 10:17 Uhr

Eine Seniorin tippt auf ihrem Smartphone. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Mithilfe einer Bankangestellten konnte der Betrug verhindert werden, hieß es. Vier weitere Frauen in Ludwigshafen erhielten demnach am Mittwoch ähnliche Anrufe, fielen aber nicht auf den Trick herein. Sie beendeten der Polizei zufolge das Gespräch und erstatteten Anzeige. Die Polizei warnte erneut vor der Betrugsmasche mit „Schockanrufen“. © dpa-infocom, dpa:230525-99-820082/2

(dpa)