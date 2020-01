Unbekannte richten 20 000 Euro Schaden in Schule an

Frontansicht eines Streifenwagens. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild.

Saarlouis Unbekannte sind in eine Schule in Saarlouis eingebrochen, haben Fensterscheiben eingeschlagen und frisch aufgetragenen Putz beschädigt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, entstand ein Sachschaden von 20 000 Euro.

