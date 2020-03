Unbekannte reißen gefährliches Loch in Holzbrücke

Prüm Unbekannte haben auf einer Holzbrücke in Prüm (Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm) ein Loch entstehen lassen - und damit Fußgänger und Radfahrer in große Gefahr gebracht. Die 30 Zentimeter breite Lücke sei entstanden, weil zwei Bretter auf der Brückenfläche entfernt wurden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Durch den Spalt hätte man 1,50 Meter in die Tiefe fallen können.