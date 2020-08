Unbekannte lösen Befestigung: führerlose Schiffe auf Mosel

Cochem Zwei führerlos auf der Mosel treibende Fahrgastschiffe haben Wasserschutzpolizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Unbekannte Täter hatten die Befestigung der Schiffe bei Cochem gelöst, wie die Beamten am Montag mitteilten.

Die beiden Schiffe trieben am Sonntagmorgen durch eine Brückeneinfahrt, wobei eines gegen ein am Ufer liegendes drittes Fahrgastschiff stieß. Das zweite führerlose Schiff kollidierte mit einer Sportbootanlegestelle. In beiden Fällen entstand ein Sachschaden in zunächst unbekannter Höhe. Einsatzkräfte stoppten die treibenden Schiffe, die schließlich wieder an ihre Liegeplätze geschleppt wurden. Die Ermittlungen dauerten zunächst an.