Unbekannte hinterlassen Hakenkreuze in Grundschule

Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ ist zu sehen. Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild.

Mainz Unbekannte sind in eine Grundschule in Mainz eingestiegen und haben auf der Tafel und dem Fußboden eines Klassenzimmers mit Kreide Hakenkreuze hinterlassen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, stellten die Täter außerdem in der Nacht zum Sonntag Tische in Form eines Hakenkreuzes auf dem Schulhof zusammen.



