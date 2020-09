Unbekannte brechen in Postverteilzentrum ein, öffnen Pakete

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Lauterecken Unbekannte sind in ein Postverteilzentrum in Lauterecken (Landkreis Kusel) eingebrochen und haben zahlreiche Pakete geöffnet. Auch Gegenstände, wie ein Postscanner, seien entwendet worden, teilte die Polizei am Sonntag mit.

