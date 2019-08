Unbekannte brechen in Goldschmiede ein und stehlen Trauringe

Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Stefan Puchner/Archiv.

Saarbrücken Unbekannte sind am Mittwoch in Saarbrücken in eine Goldschmiede eingebrochen und haben dort mehrere hundert Trauring-Modelle gestohlen. Dabei richteten sie nach Angaben der Polizei einen Schaden im mittleren vierstelligen Bereich an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa