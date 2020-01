Unbekannte beschädigen jüdische Gedenkstätte in Rehlingen

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild.

Saarbrücken Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch die jüdische Gedenkstätte in Rehlingen-Siersburg beschädigt. Es seien um die Gedenkstätte herum gepflanzte Sträucher und Bäume entwurzelt oder abgeschnitten worden, teilte die Polizei in Saarbrücken am Mittwoch mit.



Eine politische Motivation werde nicht ausgeschlossen. Daher habe die Abteilung für polizeilichen Staatsschutz des Landespolizeipräsidiums die Ermittlungen übernommen.