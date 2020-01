Unbekannte beschädigen AfD-Geschäftsstelle

Ein Polizeiwagen fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild.

Neuwied Nachdem Unbekannte eine Schaufensterscheibe der AfD-Geschäftsstelle in Neuwied-Feldkirchen beschädigt haben, wird wegen politisch motivierter Kriminalität ermittelt. Das teilte die Polizei in Koblenz am Donnerstag auf Anfrage mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa