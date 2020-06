Kaiserslautern Insgesamt elf geparkte Autos haben Unbekannte in Kaiserslautern mit einem Hammer oder einem ähnlichen Gegenstand beschädigt. Unter anderem seien Kotflügel und Fahrertüren eingedellt worden, teilte die Polizei am Montag mit.

In zwei Fällen seien Seitenscheiben eingeschlagen worden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Mögliche Zeugen der Tat in der Nacht vom Samstag auf Sonntag sollten sich bei der Polizei melden, hieß es in einem Aufruf.