Unbekannte Baumart in Ruanda nach Peter Wohlleben benannt

Koblenz Schon lange erforschen Eberhard Fischer und Dorothee Killmann die Flora in Ruanda. Dabei fiel ihnen ein Mahagoni-Baum auf, der sich nach eingehender Untersuchung als eigene Art erwies - „eine echte Sensation“.

„Während Entdeckungen von Flechten, Moosen, Farnen und krautigen Blütenpflanzen in den Tropen nicht so selten vorkommen, ist der Fund einer neuen Baumart eine echte Sensation“, erklärten die Forscher vor der Vorstellung der neuen Art am Freitag in Koblenz. Wohllebens Mahagoni oder wissenschaftlich Carapa wohllebenii wächst auch im Kongo und in Burundi. Die Gattung Carapa gehört zu der vor allem in den Tropen verbreiteten Familie der Mahagonigewächse und umfasst je nach Abgrenzung etwa 27 Arten, zumeist in Afrika.