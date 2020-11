Umzug des Römisch-Germanischen Zentralmuseums verzögert sich

Bauarbeiten am Neubau des Römisch-Germanischen Zentralmuseums in Mainz. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild

Mainz Der Umzug des Römisch-Germanischen Zentralmuseums (RGZM) in den rund 60 Millionen Euro teuren Neubau in Mainz verzögert sich um etwa drei Monate. Mit dem Umzug der rund 200 000 Ausstellungsstücke vom alten - seit 2017 geschlossenen - Standort im Kurfürstlichen Schloss werde man erst im Juli beginnen können, sagte Generaldirektorin Alexandra W. Busch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Für den Bau der zwölf Werkstätten seien Spezialfirmen notwendig, begründete sie die Verzögerung. In den Laboratorien werden archäologische Funde abgeformt sowie Metall, Glas, organische Materialien und Keramik solcher Funde restauriert.

Die archäologische Forschungsbibliothek - eine der bedeutendsten in Europa - mit rund 200 000 Monografien und Zeitschriften zieht ebenfalls mit um. Sie sei international gefragt und werde künftig 80 statt bisher nur 26 Arbeitsplätze für Forscher und Studenten haben. Der gesamte Umzug soll etwa drei Monate dauern.