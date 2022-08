Umwelt : Umweltministerium warnt vor Blaualgen in Gewässern

Saarbrücken Aufgrund der hohen Temperaturen hat das Umweltministerium im Saarland vor Blaualgen in verschiedenen Fischteichen, Angelweihern und Fließgewässern gewarnt. Vermehren sich die Blaualgen, auch Cyanobakterien genannt, in heißen Sommern besonders stark, sei Vorsicht geboten, teilte das Ministerium am Mittwoch in Saarbrücken mit.

„Die Blaualgen können Toxine, also schädliche Stoffe, für die menschliche Gesundheit bilden. Bei direktem Kontakt kann es zum Beispiel zu Haut-, Schleimhaut- oder Augenreizungen kommen“, erläuterte Umweltministerin Petra Berg (SPD).

Auch auf Haustiere solle man achten und sie nicht in Teiche, Weiher oder Flüsse lassen. Sie sollten vor allem auch kein Wasser daraus trinken, so das Ministerium.

Derzeit sind demnach nur einige Gewässer, unter anderem der Burbacher Weiher in Saarbrücken, betroffen. Die kommenden heißen Tage könnten die Anzahl der betroffenen Gewässer den Angaben zufolge aber steigen lassen.

