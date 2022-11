Naturschutz : Umweltministerium verstärkt Forschung zum Wald

Mainz Die Rückkehr drastisch geschädigter Wälder zu einer natürlichen Entwicklung ist eines der Themen, die das Klimaschutz- und Umweltministerium Rheinland-Pfalz erforschen lassen will. Dazu sollen verstärkt Messwerte erhoben und Daten ausgewertet werden.

„Wald und Wasser“ ist denn auch das Thema eines weiteren Moduls, das die Wasser-Speicherfähigkeit des Waldes in den Mittelpunkt stellt, auch mit Blick auf Hochwasserschutz und die Neubildung von Grundwasser. In den zwei weiteren Modulen geht es um die Auswirkungen der Klimakrise auf Buchenwälder sowie um die Vermittlung von Erkenntnissen aus dem Programm an Akteure der Waldbewirtschaftung wie an die interessierte Öffentlichkeit.