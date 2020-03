Umweltministerium: Gutachten zum Deponie-Unfall Heßheim

Mainz Nach dem Einstellen der Ermittlungen im Fall des tödlichen Deponieunglücks in Heßheim hat das rheinland-pfälzische Umweltministerium ein Gutachten zu dem Unfall veröffentlicht. Das Papier sei bisher nur den Fraktionen vorgestellt worden, teilte das Ministerium am Freitag in Mainz mit.



Mittlerweile seien aber die rechtlichen Voraussetzungen zur Veröffentlichung gegeben.

Das Gutachten zum Unglück vom 21. August 2018 ist im Internet einsehbar. Einige Stellen sind geschwärzt. Damit würden geltend gemachte Persönlichkeitsrechte sowie Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse berücksichtigt, teilte das Ministerium mit.