Umweltministerin Höfken stürzt über Beförderungsaffäre

Mainz Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Höfken tritt noch vor der Landtagswahl von ihrem Amt zurück. Sie zieht damit die Konsequenzen aus einem Gerichtsurteil zur Beförderungspraxis in ihrem Haus. Die CDU spricht von einem überfälligen Schritt.

Vier Monate vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz hat Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) ihren Rücktritt zum Jahresende erklärt. Die stellvertretende Ministerpräsidentin zog am Mittwoch nach langem Zögern die Konsequenzen aus der Affäre um rechtswidrige Beförderungen in ihrem Ministerium - fast zwei Monate nach Bekanntwerden eines Urteils des Oberverwaltungsgerichts in Koblenz. Die oppositionelle CDU sprach von einem lange überfälligen Schritt. In Rheinland-Pfalz wird am 14. März ein neuer Landtag gewählt.