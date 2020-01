Umweltminister wirbt für Dorfwettbewerb

Saarbrücken Der saarländische Umweltminister Reinhold Jost (SPD)hofft künftig wieder auf mehr Teilnehmer für den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Dafür will er nicht nur die Preisgelder und Fördersätze erhöhen, sondern Landräte und Bürgermeister auch bei sechs Regionalkonferenzen über neue Anreize im Landeswettbewerb informieren.

„Die Teilnahme ist nicht darauf ausgerichtet, dass man unbedingt Kreis- oder Landessieger werden muss“, sagte Jost am Dienstag in Saarbrücken. Schon die Teilnahme allein könne einen Erkenntnisgewinn nach sich ziehen, weil man Hinweise erhalte, was man bereits sehr gut mache und wo nachgearbeitet werden müsse. Jost: „Uns geht es darum, dass Prozesse im Ort angestoßen werden, dass man sich mehr Gedanken macht und dadurch auch Identität entwickelt.“