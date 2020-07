Umweltminister bewertet Verbot von Schottergärten skeptisch

Saarbrücken Der saarländische Umweltminister Reinhold Jost (SPD) setzt bei der Förderung der Artenvielfalt eher auf Vorbilder statt auf Gesetze. „Verbote müssen das letzte Mittel der Wahl sein“, sagte er mit Blick auf die Entscheidung in Baden-Württemberg, Schottergärten auf Privatgrundstücken gesetzlich verbieten zu wollen.

Er wolle zunächst im Auge behalten, wie sich dieser Gesetzesvorstoß in der Praxis entwickeln werde.

In Eigentumsbestand einzugreifen, halte er für rechtlich schwierig. Alternativ wolle er daher lieber prüfen lassen, ob es möglich sei, in Neubaugebieten Steingärten zu verbieten. „Ich schließe nicht aus, dass wir über eine Gestaltungssatzung im Bebauungsplan solche Schottergärten verhindern können“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken.