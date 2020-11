Umwelthilfe: Kritik an Diesel-Wagen der Landesregierung

Mainz/Berlin Die Dienstwagenflotte der rheinland-pfälzischen Landesregierung ist nach Ansicht der Deutschen Umwelthilfe nicht umwelt- und klimafreundlich genug. In der am Mittwoch veröffentlichten Untersuchung wurden drei der zehn Minister-Karossen mit einem roten Ausrufezeichen gekennzeichnet.

Mit reinen Dieselfahrzeugen, die insbesondere wegen des Stickoxid-Ausstoßes in der Kritik stehen, sind demnach in Rheinland-Pfalz noch Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Innenminister Roger Lewentz (beide SPD) und Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) unterwegs. Die anderen Minister haben demnach Dienstwagen mit Hybrid-Antrieb, die also wechselnd mit Strom oder Benzin fahren können.