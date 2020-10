Umstrittenes Beherbergungsverbot auf Eis gelegt

Mainz Malu Dreyer hat das umstrittene Beherbergungsverbot auf Eis gelegt. Mit der Zustimmung habe Rheinland-Pfalz ohnehin vor allem nur eine bundeseinheitliche Linie mittragen wollen. Aber Zweifel und Kritik aus dem gesamten Land zeigen nun doch Wirkung.

Das bundesweit umstrittene Beherbergungsverbot für Touristen aus Corona-Risikogebieten tritt nun doch noch nicht am heutigen Dienstag in Rheinland-Pfalz in Kraft. Das kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Montag an. Sie begründete die Wende mit der bundesweit „extrem virulenten“ Diskussion sowie den „verheerenden Rückmeldungen“ aus den Kommunen. Rheinland-Pfalz sei ohnehin kein Fan des Beherbergungsverbots gewesen, habe sich aber einer bundeseinheitlichen Regelung nicht entziehen wollen.