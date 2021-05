Umsätze im Gastgewerbe auch im Februar stark im Minus

Eine Mitarbeiterin eines Restaurants reinigt einen Tisch. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Bad Ems Die Corona-Pandemie hat dem Gastgewerbe in Rheinland-Pfalz auch im Februar schwer zu schaffen gemacht. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Landesamtes lagen die Umsätze im Februar 2021 real, also um Preisveränderungen bereinigt, 71 Prozent unter den Ergebnissen des Vorjahresmonats, wie die Behörde am Donnerstag in Bad Ems mitteilte.

Nominal beziehungsweise in jeweiligen Preisen bewertet, ging der Umsatz um 70 Prozent zurück. Bereits im Januar hatten die Umsätze real 72 Prozent unter den Ergebnissen des Vorjahresmonats gelegen.