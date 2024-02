Statistik Umsätze der Industrie deutlich zurückgegangen

Umsatzzuwächse gab es derweil bei Herstellern von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen (plus 9,1 Prozent). Die Zahl der Beschäftigten in der Industrie insgesamt lag bei rund 261.000, das waren 2500 Arbeitskräfte oder 1 Prozent mehr als 2022. Hier entsprach der prozentuale Zuwachs der Entwicklung in ganz Deutschland.