Umgestürzte Bäume und abgedeckte Dächer in Pirmasens

Pirmasens Ein Unwetter hat am Dienstag in Pirmasens zu zahlreichen Feuerwehr-Einsätzen geführt. Der Sturm ließ am Abend Bäume umstürzen, die im Stadtgebiet teilweise auf Autos krachten. Mehrere Hausdächer wurden abgedeckt, wie die Polizei mitteilte.

