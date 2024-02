Unfall Umgekippter Motivwagen wohl zu schnell unterwegs

Der Unfall eines Fastnachtswagens mit sechs Verletzten bei Kirchberg im Hunsrück geht nach Erkenntnis der Polizei wohl auf überhöhte Geschwindigkeit zurück. Der Fahrer des Fahrzeuggespanns sei beim Abbiegen an einer Kreuzung vermutlich „ein bisschen schnell“ gewesen, und dann sei der angehängte Motivwagen umgekippt, sagte ein Sprecher der Polizei in Simmern am Montag. Gegen den Fahrzeugführer sei daher ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.