Umgekippter Farbeimer behindert Verkehr in Mainz

Mainz Kleine Ursache, große Wirkung: Ein umgekippter Farbeimer hat am Montagnachmittag in Mainz stundenlang für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die Spezialfarbe habe die Fahrbahn sehr rutschig werden lassen, teilte die Polizei mit.

Wegen der aufwendigen Reinigungsarbeiten musste die Binger Straße, eine zentrale Verkehrsachse in der Nähe des Hauptbahnhofs, komplett gesperrt werden. Der Verkehr habe sich in der Folge in der gesamten Innenstadt gestaut, berichtete eine Polizeisprecherin. Warum der Eimer auf die Straße gefallen war und sich die Farbe so großflächig ausbreiten konnte, war zunächst unklar.