Umgang mit Antisemitismus in Lehrerausbildung verankern

Mainz Der Umgang mit Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sollte nach Auffassung des Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Felix Klein, zu einem verbindlichen Teil der Lehrerausbildung werden.

Um israelbezogenem Antisemitismus zu begegnen und vorzubeugen sei es zudem sinnvoll, „die Geschichte Israels und des Nahostkonflikts viel stärker in den Lehrplänen zu berücksichtigen“, sagte Klein am Donnerstag bei einer Präventionsveranstaltung des rheinland-pfälzischen Innenministeriums in Mainz. „Und wir müssen das Lehrpersonal dazu ausbilden und befähigen, diese Diskussion zu führen anstatt sie zu meiden.“