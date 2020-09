Umfrage vor der Landtagswahl: CDU verliert, Grüne legen zu

Mainz Ein halbes Jahr vor der Wahl hat die Ampel in Rheinland-Pfalz wieder eine Mehrheit. Im direkten Vergleich liegt Ministerpräsidentin Malu Dreyer deutlich vor ihrem Herausforderer Christian Baldauf.

Das rheinland-pfälzische Bündnis von SPD, FDP und Grünen hat nach einer SWR-Umfrage wieder eine knappe Mehrheit in Rheinland-Pfalz. Beim letzten PoliTrend des SWR-Politikmagazins „Zur Sache Rheinland-Pfalz!“ schien die Ampel im April die Mehrheit verloren zu haben. Nach der neuen Erhebung vom Donnerstag konnten die Grünen in den vergangenen fünf Monaten deutlich zulegen, während die CDU Einbußen im gleichen Umfang hinnehmen musste.

Wäre am kommenden Sonntag Landtagswahl, wäre die CDU mit 34 Prozent stärkste politische Kraft. Im Vergleich zur Umfrage im April bedeutet dies jedoch einen Rückgang um vier Prozentpunkte. Danach folgt die SPD mit 26 Prozent (minus ein Prozentpunkt). Die Grünen liegen bei 17 Prozent (plus vier Punkte). Die AfD erreichte in der Umfrage neun Prozent (plus ein Punkt). Die FDP blieb unverändert bei sechs Prozent. Die Linke liegt mit weiterhin vier Prozent unter der Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug in den Landtag.