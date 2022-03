Landespolitik : Umfrage: SPD liegt weiter vor CDU im Saarland

Saarbrücken Zehn Tage vor der Landtagswahl im Saarland liegt die SPD nach einer Umfrage weiter deutlich vor der CDU. Wenn am kommenden Sonntag Landtagswahl wäre, kämen die Sozialdemokraten auf 37 Prozent der Stimmen.

Die AfD kommt laut ARD-„Saarlandtrend“, der am Donnerstagabend veröffentlicht wurde, mit sechs Prozent der Stimmen auf den dritten Platz (minus 2,0). Grüne und FDP verlieren im Vergleich zu Februar jeweils einen Prozentpunkt und müssten mit je fünf Prozent um ihren Einzug in den Landtag bangen. FDP und Grüne waren in der ablaufenden Legislaturperiode nicht im Landesparlament vertreten. Die Linke würde laut Umfrage mit vier Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.