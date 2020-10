Umfrage sieht CDU vorn und keine Mehrheit mehr für die Ampel

Mainz Knapp fünf Monate vor der Landtagswahl würde die Ampel-Regierung einer aktuellen Umfrage zufolge die Mehrheit in Rheinland-Pfalz verlieren und die CDU stärkste Partei werden. Die Union käme nach der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der „Bild“-Zeitung (Donnerstag) bei der Landtagswahl auf 33 Prozent.

Das wären 1,2 Prozentpunkte mehr als bei der Wahl 2016. Die SPD fällt auf 27 Prozent (minus 9,2 Punkte). Die Grünen gewännen 8,7 Prozentpunkte dazu und kämen auf 14 Prozent, wenn an diesem Sonntag gewählt würde. Die AfD erreicht in der Umfrage 10 Prozent (minus 2,6 Punkte), die FDP 5 Prozent (minus 1,2 Punkte). Die Linke kommt ebenfalls auf 5 Prozent und könnte damit in den Landtag einziehen.