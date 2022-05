Einzelhandel : Umfrage: Saar-Einzelhandel sieht Outlet-Erweiterung kritisch

Saarbrücken/Zweibrücken Der Einzelhandel im Saarland ist laut einer Umfrage wegen der geplanten Erweiterung des Fashion-Outlet im rheinland-pfälzischen Zweibrücken (ZFO) „in großer Sorge“. Händler befürchteten weitere Umsatzeinbußen und bangten teils sogar um ihre Existenz, teilte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Saarland am Montag mit.

Diese hatte vom 9. bis 20. Mai die Umfrage gestartet, an der sich rund 120 Unternehmen des Saar-Einzelhandels beteiligten.

Mehr als die Hälfte (54 Prozent) der Händler sehen demnach in einem größeren Outlet in Zweibrücken „eine Gefahr für den saarländischen Einzelhandelsstandort“, teilte die IHK mit. Die Kammer hat sich bereits gegen eine Erweiterung ausgesprochen und eine Resolution „mit eindringlichen Appellen“ an die Politik veröffentlicht.