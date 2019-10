Umfrage: Pläne für Bistumsreform kritisch bewertet

Die Kirche St. Paulus in Trier ist von der Nordseite her zu sehen. Foto: Harald Tittel/dpa.

Trier Die geplante Straffung der Strukturen im Bistum Trier sieht einer Umfrage zufolge die Mehrheit der dortigen Katholiken kritisch. Die Initiative „Kirchengemeinde vor Ort“ hatte insgesamt 500 Katholiken im Bistum vom Marktforschungsinstitut abh Market Research online befragen lassen, die Ergebnisse wurden am Freitag in Trier vorgestellt.

Es stimmten den Angaben zufolge beispielsweise etwa zwei Drittel (65 Prozent) folgender Aussage zu: „Zentralistische Strukturen gefährden die Kirchenarbeit in der Gemeinde vor Ort.“ Ähnlich viele (67 Prozent) stimmten zu, dass Kirchengemeinden nicht gegen ihren Willen aufgelöst werden dürften. Das Bistum kündigte an, die Resultate sichten und bewerten zu wollen. Zuerst hatte die Zeitung „Trierischer Volksfreund“ darüber berichtet.

Vorgesehen ist im Bistum Trier, die bisherigen 887 Pfarreien in zwei Stufen abzulösen und durch 35 Großpfarreien mit gut 170 Pfarreiengemeinschaften zu ersetzen. In einem ersten Schritt sollen Anfang 2020 die ersten Einheiten an den Start gehen, weitere Großpfarreien sollen spätestens bis Anfang 2022 folgen. Der Neuzuschnitt ist Teil eines Reformpakets, das eine Synode Ende April 2016 für das Bistum beschlossen hat - auch angesichts sinkender Priester- und Mitgliederzahlen. Vorgesehen sind auch Änderungen in der Arbeitsweise der Gremien und bei der Vermögensverwaltung.