Umfrage: CDU bei Lösungskompetenz trotz Verlusten vorne

Mainz Kurz vor den Kommunalwahlen trauen die Rheinland-Pfälzer einer Umfrage zufolge der CDU und der SPD weniger zu als vor fünf Jahren. 24 Prozent der Befragten sehen zwar die CDU bei der Lösungskompetenz wieder vorn - allerdings sind das vier Prozentpunkte weniger als in der Umfrage vor fünf Jahren.

Die Grünen nennen 6 Prozent (plus drei Punkte), sie gewinnen damit am meisten. Die FDP halten 3 Prozent (plus zwei Punkte) für die besten Problemlöser. Der Linken (plus zwei Punkte) und der AfD (plus ein Punkt) billigen jeweils zwei Prozent besonders hohe Fähigkeiten zu, Probleme in den Städten und Gemeinden zu beheben.