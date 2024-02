Netzstörung Umfassender Netzwerkausfall an Mainzer Universitätsmedizin

Nach einem umfassenden Netzwerkausfall an der Mainzer Universitätsmedizin ist nur noch ein eingeschränkter Betrieb in der größten Klinik von Rheinland-Pfalz möglich. Alle Patienten, darunter 54 Intensivpatienten, könnten versorgt werden, sagte eine Sprecherin am Freitagmorgen. Geplante Eingriffe sowie nicht dringend notwendige ambulante Behandlungen würden dagegen verschoben.