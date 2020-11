Um Ansteckungsgefahr zu senken: Polizei ändert Dienstmodelle

Der Schriftzug „Polizei“ ist vor einem Polizeirevier zu sehen. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Um die Gefahr einer gegenseitigen Ansteckung mit dem Coronavirus zu senken, hat die Polizei im Saarland ihre Dienstmodelle umgebaut. Das Landespolizeipräsidium setze auf sogenannte Kohorten, also Gruppen oder Einheiten, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Saarbrücken am Mittwoch.

