Ukrainer wegen Einschleusens von Ausländern in Haft

Strafvollzugsbeamter in der Justizvollzugsanstalt Rohrbach. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Lautzenhausen Er soll in mindestens sechs Fällen Ukrainer in Deutschland eingeschleust haben: Deswegen sitzt ein Ukrainer jetzt in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Rohrbach, wie die Bundespolizei Trier am Mittwoch mitteilte.



