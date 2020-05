Uhu-Nachwuchs im Dom zu Speyer

Die Statue des Heiligen Georgs als Drachentöter blickt in Richtung Dom. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Speyer Am Dom zu Speyer freut man sich derzeit über Uhu-Nachwuchs. Gleich drei Uhukinder haben sich in einem der Türme eingenistet, wie das Bistum am Montag mitteilte. Demnach sind die Kleinen vier Wochen alt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Sie seien zwar schon beringt, erkundeten ihre Umgebung aber noch zu Fuß. Flügge würden sie erst in einigen Wochen.