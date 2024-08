Katastrophenschutz Übung mit neuen Polizei-Hubschraubern über dem Rhein

Mit einer Übung über dem Rhein in Mainz werden heute (9.30 Uhr) zwei neue Hubschrauber der rheinland-pfälzischen Polizei offiziell in Dienst gestellt. Die beiden Maschinen sind größer und leistungsfähiger als die bisherigen in der Flotte. Gemeinsam mit dem in der Westpfalz stationierten Rettungshubschrauber „Christoph 66“, der aber nicht Teil der Polizeiflotte ist, sind damit künftig drei Hubschrauber mit Winden in Rheinland-Pfalz stationiert. Diese Aufstockung ist Teil der von der Landesregierung nach der Ahrtalflut angestoßenen Neuaufstellung des Katastrophenschutzes.