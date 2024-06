Wetter Überwiegend trocken in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet überwiegend trockenes Wetter in den kommenden Tagen. Am Mittwoch kann es allerdings in der Nordwesthälfte einzelne Schauer geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In der Südosthälfte bleibt es meist niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 19 Grad, in Hochlagen sind um die 13 Grad möglich. Am Donnerstag bleibt es bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken trocken. Die Temperaturen klettern auf 17 bis 21 Grad und in Hochlagen auf um die 15 Grad.