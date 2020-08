Überschwemmungen nach Unwetter im Ruwertal

Trier Nach einem heftigen Unwetter ist am Mittwoch die in die Mosel fließende Ruwer über die Ufer getreten. In Orten der Verbandsgemeinden Ruwer (Kreis Trier-Saarburg) sei es zu Überschwemmungen gekommen, sagte eine Sprecherin der Technischen Einsatzleitung des Landkreises Trier-Saarburg.

Am Nachmittag zog ein Gewitter mit Starkregen und Hagel über die südlich von Trier gelegene Region.