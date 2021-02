Überschwemmungen füllen den Grundwasserspeicher wenig

Parkbänke stehen im Hochwasser. Foto: Federico Gambarini/dpa/Archivbild

Mainz Das Hochwasser in Rheinland-Pfalz hat nach Einschätzung von Experten nur bedingt Auswirkungen auf den Stand des Grundwassers. Wie das Landesamt für Umwelt in Mainz mitteilte, steigt bei einer länger andauernden Überschwemmung der Grundwasserspiegel lediglich in unmittelbarer Ufernähe an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Aus Sicht der Grundwasserbewirtschaftung sei das Landesamt aber dankbar für jeden Niederschlag, der zurzeit fällt. So befinde man sich aktuell im hydrologischen Winterhalbjahr, also in der Phase der Grundwasserneubildung. „Die Grundwasserstände erholen sich aktuell langsam von den defizitären Verhältnissen der vergangenen Jahre, befinden sich jedoch immer noch auf unterdurchschnittlichem Niveau“, teilte Sabine Riewenherm, Präsidentin des Landesamtes, auf Anfrage mit.