Industrie Übernahme von Automobilzulieferer: Belegschaft informiert

Alle rund 1750 Arbeitsplätze, davon etwa 1000 in St. Ingbert, könnten durch die Übernahme erhalten bleiben, teilte das Wirtschaftsministerium in Saarbrücken mit. Es handele sich „um eine Blaupause für die Transformation“, teilte Minister Jürgen Barke (SPD) mit. Mit neuen Gesellschaftern werde eine Chance auf neue Produkte am Standort Saarland geschaffen.