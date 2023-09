Gesundheit Übernachtungen in Heilbädern unter Vor-Corona-Niveau

Die Heilbäder und Kurorte wollten weiterhin qualitativ hochwertige Gesundheitsdienstleistungen und eine erstklassige kurortspezifische Infrastruktur bieten, betonte Letz. Der Rückgang der Übernachtungen in den Fachkliniken in den vergangenen drei Jahren wirke sich jedoch direkt auf die Einnahmesituation vor Ort aus. Die Landesregierung sollte daher ressortübergreifende Förderprogramme auflegen, um etwa in die Modernisierung und Sanierung der Infrastruktur zu investieren. In Rheinland-Pfalz gibt es nach Angaben des Verbands 16 hochprädikatisierte Heilbäder und Kurorte.