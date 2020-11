Überladener Laster: Fahrer hat keinen Führerschein

Ein Blaulicht an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Losheim am See Ein deutlich überladener Lkw ist dem Fahrer in Losheim am See (Landkreis Merzig-Wadern) zweifach zum Verhängnis geworden: Polizisten fiel nicht nur auf, dass der 26 Tonner etwa ein Zehntel mehr Erdaushub geladen hatte als erlaubt.

