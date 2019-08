Überladen: Gruppe auf dem Weg zu „Nature One“ gestoppt

Bornheim Weil sie zu viel Partyausrüstung dabei hatte, ist eine 50-köpfige Gruppe in der Nähe von Bornheim (Rheinhessen) auf ihrem Weg zum Festival „Nature One“ gestoppt worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Die Gruppe aus dem Raum Freiburg hatte am Donnerstag neben Wohnanhängern und Zelten auch einen eigenen Bieranhänger dabei. „Den hatte die fröhliche Truppe mit Kühlschränken, eigenem Bühnenequipment und allem, was man sonst noch für eine Party benötigt, so vollgestopft, dass er mehr als ein Drittel überladen war.“