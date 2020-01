Überfall auf Tankstelle: Kassierer mit Beilen bedroht

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild.

Saarbrücken Räuber haben bei einem Überfall auf eine Tankstelle in Saarbrücken den Kassierer mit Beilen bedroht. Die maskierten Täter hätten damit Schlagbewegungen in Richtung des Mannes ausgeführt, teilte die Polizei am Dienstag mit.

