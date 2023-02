Birkenfeld : Überbesetztes Auto kommt von Straße ab: Acht Verletzte

Ein Rettungswagen ist im Einsatz. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Idar-Oberstein Ein mit acht Menschen überfülltes Auto ist in der Nacht zum Sonntag in Idar-Oberstein (Landkreis Birkenfeld) von der Straße abgekommen - alle Insassen wurden verletzt. Der Fahrer und ein Mitfahrer wurden schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte.

Der auf fünf Menschen ausgerichtete Wagen stieß erst mit einem Metallgeländer sowie anschließend mit einer Begrenzungsmauer zusammen.

Bei den Beteiligten soll es sich um Heranwachsende handeln, genaue Altersangaben machte die Polizei jedoch nicht. Der Fahrer des überfüllten Autos hatte den Angaben nach keinen Führerschein. Gegen ihn werde ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach beauftragte einen Gutachter, der den genauen Unfallhergang aufklären soll.

© dpa-infocom, dpa:230226-99-745220/2

(dpa)