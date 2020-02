Über zwei Millionen Fans: Kaiserslautern Zuschauerkrösus

Spieler vom 1. FC Kaiserslautern jubeln wegen eines Tores. Foto: Thomas Frey/dpa.

Frankfurt/Main Die 3. Liga hat bereits am 23. Spieltag die Zwei-Millionen-Marke bei den Zuschauern geknackt und ist auf dem Weg zu einem Besucherrekord. Durchschnittlich kamen zu den bislang 230 Spielen 8777 Fans, insgesamt 2 018 796. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag in Frankfurt/Main mit.



