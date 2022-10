Notfall : Über vier Promille: Frau zwei Mal in Polizeigewahrsam

Über vier Promille: Frau zwei Mal in Polizeigewahrsam

Saarlouis Eine stark betrunkene 32-Jährige ist in Saarlouis gleich zwei Mal kurz hintereinander in polizeilichen Gewahrsam genommen worden. Nach Angaben der Polizei vom Samstag rief eine Rettungsdienstbesatzung die Beamten zum Bahnhofsvorplatz, weil dort eine „stark betrunkene Frau auf dem Boden saß und einen desorientierten Eindruck machte“, wie es hieß.

Eine von den Beamten durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von über viereinhalb Promille. Zu ihrem eigenen Schutz wurde die Frau daher durch die Einsatzkräfte in Gewahrsam genommen.

Am frühen Samstagmorgen wurde die 32-Jährige entlassen, fiel jedoch etwa vier Stunden später in der Innenstadt von Saarlouis erneut „erheblich alkoholisiert“ auf. Sie wurde bis zum Samstagabend ein zweites Mal in polizeilichen Gewahrsam genommen, hieß es.