Über vier Promille: 55-Jähriger wiederholt außer Gefecht

Ein Polizist steht mit dem Rücken zu einem Streifenwagen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

St.Ingbert Ein betrunkener Mann ist in St. Ingbert (Saarpfalz-Kreis) mit über vier Promille von der Polizei aufgegriffen worden. Der polizeibekannte 55-Jährige lag am frühen Donnerstagabend hinter einem Supermarkt auf dem Gehweg und war völlig außer Gefecht gesetzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

